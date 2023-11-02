玩刺激的活動真的要小心，泌尿科醫師戴定恩日前表示，曾有一位國小男童到海邊玩香蕉船，摔下海時水上摩托車激起的水柱正巧噴到男童的陰囊，導致「蛋蛋」破裂，睪丸流出像海膽般的細精管，所幸緊急手術救回。

戴定恩1日在臉書發文，指曾有一個印象深刻的「補蛋」經驗，以前他在衛福部部立恆春旅遊醫院服務時，醫院附近盛行水上活動，一位國小的男童參加香蕉船活動，但這次冒險有點超乎預期，他被甩下海時很不巧地陰囊被水上摩托車的水柱噴到。

戴定恩說，弟弟的蛋蛋被水柱擊中破裂後，趕緊被送至急診室，由於包皮已無法包覆蛋蛋，男童的蛋蛋流出像海膽般的細精管，不過在緊急手術後，陰囊和睪丸都順利修復，現在已完好如初，相信他再也不敢玩香蕉船了。

戴定恩表示，最近還有一名大學生玩漆彈時被擊中蛋蛋，導致睪丸破裂，緊急動手術修補睪丸後，把蛋蛋救回。而睪丸破裂最擔心是否影響生殖能力，他表示通常早期修補都可以保留睪丸功能，就算得移除受傷睪丸，但只要還有一側睪丸健全，仍可製造足夠精子跟雄性荷爾蒙。