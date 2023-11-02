【旅奇傳媒／編輯部報導】「嘉義木都2.0」連連獲得國際設計獎，市長黃敏惠日前拜會（日本設計振興會 Japan Institute of Design Promotion，JDP），向執行長矢島進二請益日本以設計導入城市治理的國際經驗，同時參加日本優良設計獎 GOOD DESIGN AWARD 2023 頒獎典禮，接受日本設計振興會的頒獎表揚，是屬於全嘉義市的國際榮耀。

嘉義市市長黃敏惠率市府團隊拜會日本設計振興院。（圖／嘉義市政府文化局）

市長黃敏惠強調，嘉義市木都 2.0 能夠站上國際舞台，非常感謝市府團隊的努力，讓設計能量引動城市發展；得獎不是結束，而是另一個階段的開始，市府團隊將延續這股能量，提升城市國際形象，帶起嘉義市作為國際木都城市的光榮感，更讓外界看見嘉義市以設計思維導入城市治理的成果與驕傲。

「嘉義木都2.0」作品榮獲日本優良設計獎。（圖／嘉義市政府文化局）

嘉義市政府文化局從9年前進駐舊監宿舍群，開始推動「以修代租」計畫，一步一腳印，落實文化治理與地方創生連結，將宿舍群打造成「木都 2.0 的工作聚落」，結合中央、各級學校、企業、非營利組織與私人的資源，透過「融入環境教育」、「廢料再生應用」、「匠師技術傳承」、「青年人才培力」的方式，深耕地方與聚落場域，打造一處有別一般文創園區的工作聚落，重新賦予嘉義舊監獄宿舍群的定位。

「嘉義木都2.0」打造出獨特的工作聚落。（圖／嘉義市政府文化局）

日本設計振興會（JDP）是日本最早成立的振興設計組織，也 是GOOD DESIGN AWARD 的主辦單位。JDP 所舉辧的日本優良設計獎 GOOD DESIGN AWARD 創設於1957年，是日本唯一綜合類設計評選，與德國紅點設計獎、德國iF設計獎、美國IDEA設計獎名列全球四大設計獎項。「嘉義木都2.0」在國內、外獲獎無數，迄今已連續獲得「2023第16屆室內設計大獎（TAIWAN INTERIOR DESIGN AWARD）」評審團最高榮譽特別獎及「德國iF設計獎」，而這次日本優良設計獎 GOOD DESIGN AWARD 2023 獲獎，再度閃耀全球。

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