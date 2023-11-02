新北市新莊警分局警備隊一名呂姓員警，負責受理民眾交存拾獲遺失物業務，卻於去年2月藉職務之便冒領他人名義侵佔2筆遺失現金，金額共計2萬1300元。新北地院經審理，依違反貪汙治罪判刑2年、緩刑5年、支付公庫30萬元、法治教育課程五場，褫奪公權2年；另景男依非公務員與公務員共同侵占職務上持有非公用私有財物罪，判刑6月，褫奪公權1年。可上訴。

根據判決書，一名郭姓女子去年12月28日於新莊區新豐街遺失錢財，後為路過民眾拾得送至分局警備隊。案經呂員處理，未料其卻利用值班時間列印遺失物領據，再蓋上自己職務印章，冒領郭女遺失現金1萬3300元。

時間回溯至今年1月，郭姓女子前往新莊分局詢問是否拾獲遺失現金；派出所員警疑似有人冒領，隨即向分局回報此事，案情曝光。新莊分局獲報後會同新北市警察局督察組、政風室及新北市地檢署展開偵辦，查獲呂員兩度冒領民眾遺失現金。

另，檢警也同時查出，呂員曾於去年2月2日偽造林姓男子的簽名，列印遺失物領據再蓋印個人職務印章，最終A走兩筆民眾遺失現金共計2萬1300元。

新北地院審理時，呂員及另名共犯景姓男子均坦承犯行，並已自動繳納全部不法所得，法院後依貪污治罪條例第8條第2項規定，減輕其刑。

此外，新北地院同時審酌，呂員目前在配偶餐廳幫忙及顧小孩，經濟、家庭等面向；另考量被告景男高職畢業、已婚、從事清洗大樓外墻工作、須撫養家庭、經濟狀況勉持等情狀，最終依貪汙治罪判刑2年，緩刑5年，支付公庫30萬元，法治教育課程五場，褫奪公權2年；另景男依非公務員與公務員共同侵占職務上持有之非公用私有財物，判刑6月，褫奪公權1年。可上訴。

新莊警分局昨（1）日對此回應，涉案呂員已令停職，再待判決確定後，分局將依警察人員人事條例第31條予以免職。