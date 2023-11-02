今年25歲的女星邱偲琹，先是在《小宇宙33號》「超人氣國中校花來報到」單元以出眾氣質獲得人氣美少女，成為節目班底後漸漸為人熟知，在《林北小舞》演繹黑道老大溪哥（高捷飾演）的女兒陳心舞（小舞），接著在《親愛的殺手》飾演泡麵，與六（鄭人碩飾演）上演親密情慾戲碼，更是跳脫個人戲路風格。

今年邱偲琹在第58屆金鐘獎以《模仿犯》入圍戲劇類最佳女配角獎，除了演藝事業，愛情也出現曙光，邱偲琹近日被直擊和電視界大佬、映畫製作創辦人郭建宏寶貝兒子郭方儒穩定交往中，對此身為家長的郭建宏也出面回應了。

邱偲琹《模仿犯》演繹彤妹獲肯定！入圍第58屆金鐘獎戲劇類最佳女配角獎引爆話題

邱偲琹在Netflix台劇《模仿犯》飾演林尚勇（庹宗華飾演）的女兒彤妹（林羽彤）聲名大噪，從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看邱偲琹近三個月聲量趨勢，可以發現9月14日邱偲琹確定入圍第58屆金鐘獎戲劇類最佳女配角獎，網路聲量累積153筆；10月21日邱偲琹出席第58屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮，雖然抱憾沒能得獎，但網路上也掀起不小討論，網路聲量累積208筆。

邱偲琹與電視大佬寶貝兒擦出愛火？住處窗邊輪現兩人身影

據《鏡週刊》報導，邱偲琹去（2022）年和平告別男星勵政達，不久便迎來第二段美好戀情，被傳出與電視界大佬、映畫製作創辦人郭建宏兒子郭方儒擦出愛火，兩人出演《如果花知道》、《生命捕手》結下緣份，郭方儒先是被直擊出現在邱偲琹住處，就連隔天外出前往台北市忠孝東路六段疑似新住處或工作室的地方，也被外傳與女方有關；當晚返家時邱偲琹穿著睡衣短暫出現在住處窗邊，郭方儒也開車返回同一住處，直至凌晨2點都沒有關電視、熄燈休息。

其實邱偲琹與郭方儒交往並非無跡可循，邱偲琹日前斜槓擔任《百分之一相對論》實境秀客串助理，後來小倆口飛去韓國遊玩，6月5日男方不避諱發出兩人依偎的情侶照，男星石知田在下方回應「該不會交女友了吧」，女星陳詩穎也應聲「絕對啊」，郭方儒則開玩笑回覆石知田「永遠都是你啊親愛的」，但卻回覆陳詩穎留言「解謎王」。

對此，郭建宏回應，目前只掌握兒子郭方儒工作很忙，不會干涉年輕人感情世界，由於邱偲琹多次出演映畫的戲，對她也留下良好印象，但強調兩人應不至於同居，因為兒子基本上都住在家裡，其餘交由女方統一回應。

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年08月03日至2023年10月31日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『邱偲琹』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。