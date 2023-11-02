還記得多年前爆紅的網路迷因「杰哥不要」嗎？這個源自於教育部宣導短片的迷因梗已經過了10年，至今仍被許多人流傳使用。近期這個歷久不衰的經典迷因，也被改編成音樂劇《吼呦～杰哥不要啦！！》，成為臺灣首部「迷因音樂劇」，引發許多討論，也讓「杰哥不要」再度成為話題。

教育部宣導短片10年前爆紅！「杰哥不要」成經典迷因紅到中國

流行多年的迷因梗「杰哥不要」源自於2013年在網路上爆紅的教育部宣導短片《如果早知道男生也會被性侵》，該影片為教育部在2012年委託國家教育研究院製作，目的是為了宣導性侵害防治，並且傳達「並非只有女生，男生也可能被性騷擾、性侵」的觀念。該片在2013年上傳後隨即引發許多討論，片中的許多畫面、臺詞也成了經典迷因。

《如果早知道男生也會被性侵》找來當時還沒成為「YouTuber 鐵牛」的業餘演員伍嘉緯飾演「杰哥」，被害人「阿瑋」則由素人黃耀緯出演，兩人在片中的互動情節讓這部短片爆紅，許多經典臺詞如「杰哥不要」、「聽話，讓我看看」、「這個彬彬就是遜啦」、「我看你完全是不懂喔」、「你很勇喔」也因此成為網路迷因，至今仍被許多人使用，短片中各式各樣的畫面更被製作成梗圖，甚至紅到中國。

歷久不衰的網路迷因！經典臺詞至今仍被流傳使用

雖然這部短片爆紅已經是10年前，不過相關的迷因梗至今仍被廣泛使用，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以看見，「杰哥不要」系列迷因梗在近一年仍有17,048筆網路聲量，其中的高峰出現在3月7日的一則網路新聞貼文，新聞內容為男子開「雙門賓士」（重型引曳車）約會遭到嫌棄，文中小編使用了「我看你是完全不懂喔」這句經典臺詞，再加上新聞本身的熱度，吸引許多人留言討論。

「杰哥不要」系列迷因時隔多年仍歷久不衰，到現在還是常常可以在各大社群網站的留言中看到許多人使用影片中的臺詞。這個經典影片曾在2021年被YouTuber小尾巴改編成音樂劇短片，之後還找來杰哥與阿緯本人演唱，吸引許多人觀看轉發。以此為契機，群眾集資顧問公司貝殼放大推動集資計畫，由以原創中文音樂劇聞名的「刺點創作工坊」製作，並找來鐵牛（伍嘉緯）和阿緯（黃耀緯）等原班人馬出演，推出臺灣首部迷因音樂劇《吼呦～杰哥不要啦！！》。

《吼呦～杰哥不要啦！！》將於12月1日至3日在新北市藝文中心演出，在明年（2024）2月25日也有臺中場，演出地點為臺中市中山堂。在「杰哥不要」系列迷因近一年的網路探索概念中，也出現了「音樂劇」，顯見這部首創的迷因音樂劇，一推出就在網路上造成話題，成為重要的網路討論之一。

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年11月01日至2023年10月31日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

《KEYDERS網路意見領袖搜尋引擎》以人工智慧篩選符合主題之關鍵領袖，並分析社群經營成效之工具。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『杰哥不要系列迷因』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「探索概念」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。