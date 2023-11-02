近日在大陸小學校園中流行的「蘿蔔刀」風靡全台，安全性也成為關注焦點，看似無殺傷性的塑膠玩具，卻可以刺破白紙及水果，仍存在一定風險，至於它的起源及爆紅原因到底是什麼？以下《CTWANT周刊王》為您整理重點內容，一看就懂。

根據大陸網媒得知，「蘿蔔刀」的起源其實是由一名在武漢讀書的大學生，利用3D列印機做出來的，他某日將其發佈到抖音帳號「瘋狂的問號943」後，一個晚上的就破500萬的觀看次數，因此在大陸爆紅，進而被大量生產，也藉此進入台灣小學生的流行裡。

會迅速爆紅的原因是因為，網路上有不少網紅在自己的帳號裡分享使用方式，還衍生出多種花式操刀玩法，又因為販售價格便宜，在書店或是文具點等地方就能購入，中小學生也容易取得，因此才會迅速地成為兩岸中小學生間最流行的玩具。

蘿蔔刀是由刀柄及刀芯組成，利用刀柄滑動刀芯。輕輕一甩就可以把刀刃甩出，還會有清脆的敲擊聲響，不論是手感、視覺或是聲音都讓中小學生喜愛，現在款式甚至已經出到「夜光版」或是「巨大款」等多樣造型。

雖然蘿蔔刀已經將邊角處理過，但是就有網友實測它竟然可以輕鬆刺破白紙及水果，因此就有不少家長開始擔心安全問題，如果將其帶到學校，有可能會造成刺傷同儕的疑慮，或是造成孩子暴力行為，甚至是對還沒有辨識危險能力的孩子造成傷害。

對此，目前台灣已有不少縣市已函知各中小學禁止將蘿蔔刀帶進校園，請各校審慎留意，並加強向學生宣導。高雄市港和國小老師劉育豪則表示，與其下達攜帶禁令，不如讓孩子釐清正確觀念「好好使用」蘿蔔刀。