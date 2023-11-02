近日，在最新一集的實境節目《山裡來了熊孩子》中，藝人任容萱的父親「任爸」驚喜現身拍攝現場，任爸默默在教室外看著任容萱和孩子們表演和主持，隨後突然上台對任容萱真情流露，說道因姐姐Selina為北一女出身，怕妹妹任容萱壓力大，便安慰她不用考太好，不過這句話反而傷害到了任容萱，認為自己被「看不起」。

創新又治癒的實境節目 看看這些藝人怎麼帶熊孩子們

《山裡來了熊孩子》為一檔療癒系實境節目，找來6位藝人Lulu黃路梓茵、庹宗康、坤達、任容萱、粿粿、夏浦洋、陳俊仰一行人到深山擔任一群熊孩子的陪伴員，他們將共同規畫成立幼兒夏令營，包含自行構想營隊活動內容和籌備各種食宿、生活用具等等，除了要想辦法自理生活也要照顧多位小孩子。

夢幻卡司陣容引熱度 王陽明的加入讓聲量飆升

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可看到，《山裡來了熊孩子》自9月15日首播記者會後，聲量就一路飆升至最高點9月16日第一集開播，共235筆，節目邀來多位大咖藝人Lulu黃路梓茵、庹宗康、坤達、任容萱等出演，引來網友們高度討論，大眾對於他們和小孩子們能擦出什麼樣的火花充滿好奇。

另外，第二個高點為10月28日第七集播出，共104筆，當集為體能股長「坤達」退出，並加入新嘉賓「王陽明」，不僅因為他是台灣綜藝節目不常出現的生面孔，外表酷帥的他會如何和小孩子們相處，更吸引許多網友們的好奇和關注。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》

任爸對任容萱「勇敢說愛」 坦言自己的無心的勉勵讓女兒受傷

最新一集中，任容萱的父親「任爸」突然出現在拍攝現場，當時陪伴員們正和小孩子們排練表演，而任爸在教室外全程看著任容萱認真地和小朋友們表演和主持，嘴角不自覺翹起看起來甚感欣慰，而任爸的驚喜現身也令任容萱意外不已。

任爸談及到自己在任容萱小時候扮演較為「嚴父」的角色，很少開口對女兒表達，因為姐姐Selina考到名校北一女，怕妹妹任容萱會感到有壓力，因此安慰她考到普通高中就可以了，沒想到這句話反而傷害到任容萱，認為爸爸「看不起」自己。原本只是一句勉勵的話不料卻打擊了任容萱的自尊心。

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年08月03日至2023年10月31日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『山裡的熊孩子』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。