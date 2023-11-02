萬YouTuber安啾創立YouTube頻道「安啾咪」，初期先是以Minecraft實況精華影片為主，後期開始主攻玩具DIY、生活日常及開箱影片，2016年安啾購買可以錄下人聲的萌萌小倉鼠，打造「迴聲小倉鼠合唱團」，影片截至目前為止突破464萬人次觀看，以「倉鼠教主」打響名氣。但近幾個月陸續有觀眾發現安啾自上次發片已距離4個多月，不少人擔心安啾是否步入YouTuber停更危機，對此安啾本人也親自回應了。

百萬YouTuber安啾沒更新影片了？粉絲曝目前動向：轉戰短影片了

近日有網友在Dcard以「安啾好幾個月沒更新影片」為題發文，好奇安啾是不是發生什麼事，釣出許多粉絲回覆，「他現在好像比較專注在IG上耶！IG都有上小短片，可能想認真經營就比較放掉YouTube？」、「我剛好上週有巧遇安啾，有幸能簡單跟她聊到幾句，有問她YT影片近期比較少更新，她有說她近期努力在嘗試IG Reels的部分，所以大家可以多關注她的IG」、「她最近都轉戰短影片了，YouTube按Shorts也可以看到安啾最近的影片」、「轉戰短影片了～但還是懷念她的各種開箱」。

也有人稱讚安啾影片，「她是真的很可愛的人，少數覺得走可愛路線但不會討厭的人，從她的影片裡都能感受到某種世界和平的氣氛」、「平常滑IG時也能看到安啾的短片，最近也蠻常介紹美食，看安啾影片就是療癒」

安啾IG限時動態親自解惑！坦言沒放棄YouTube頻道：不想出怠慢的內容

對於觀眾的疑惑，安啾也親自在IG限時動態回覆，「或許在某些人眼裡，我擁有經濟相對寬裕的原生家庭，但資源也沒有優渥到往後人生無慮，離財富自由很遠，也並非富家子女」。

她強調，觀眾看到的一切都是自己這些年努力爭取的軌跡，儘管步伐小仍持續努力，「YouTube頻道沒有放掉，只是不想出怠慢的內容，各方面整頓好再好好出發。人與人之間總是容易缺乏相互了解，有和大家對話的機會，還是慶幸啦。」

安啾真的過氣了嗎？網嘆「近期影片放棄掙扎」釣出本人：我還沒放棄

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看近一年「安啾」聲量趨勢，可以發現5月13日安啾邀請嘉賓大謙、彥儒開箱玩具Magic Mixes，網路聲量累積85筆，綜觀整體聲量，也能發現網路上討論安啾一年內聲量僅有588筆。

另從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看近一年「安啾」探索概念，包含「安啾好幾個月沒更新影片」、「一堆YTR都這樣」、「安啾是怎樣過氣的」成為網友討論熱詞，網友除了關注安啾逾4個月沒有上架YouTube長片，擔心安啾和其他YouTuber一樣面臨停更，還有人認為早期安啾很有個人特色，但近期影片放棄掙扎、已經過氣，安啾隨即回應平常跟大家有距離感，不過自己正嘗試旅遊相關內容，雖然有趣與否非常主觀，但對於影片資訊量很有信心，強調自己還沒放棄，眾人也為安啾後續規劃加油打氣。

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年11月01日至2023年10月31日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『安啾』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「探索概念」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。