勤誠執行長陳亞男今年獲頒具有「企業界奧斯卡」之稱的金商獎殊榮，榮獲象徵企業領導最高榮譽的「優良商人」獎項。陳亞男憑藉著亮眼的經營管理績效及成果，成功帶領勤誠成為全球雲端產業機電整合解決方案領導品牌，在眾多優秀企業領導人中脫穎而出；且作為今年科技公司唯一獲獎的女性領導人，陳亞男展現科技女力的管理風範，為多元領導樹立最強典範。

陳亞男於2013年加入勤誠，從擔任董事長特助開始整頓產品及專案管理團隊，並協同經營深耕海外市場；2018年接下原先由董事長兼任的總經理一職，建構公司核心策略、深化多元商業模式、厚植研發能力，以JDM/ODM客戶共同設計製造、OTS標準品及OEM+代工加值服務三大營運模式，精準掌握雲端及AI商機，使勤誠不斷成長、轉型蛻變，成為伺服器機殼產業龍頭；2023年升任執行長暨永續長，更以EPS+ESG為企業永續經營之道，推動勤誠永續發展。

陳亞男表示，很感謝評審們的肯定，也十分感謝勤誠同仁們的齊心努力，共同繳出營運亮眼的成績單，才能在眾多企業中嶄露頭角；陳亞男內心充滿感恩也對明年信心滿滿，勤誠將創新策略自我驅動，並懷抱卓越共榮的心，未來將持續與客戶及供應鏈夥伴共同成長，攜手合作夥伴共創未來，最大化勤誠的價值並邁向永續經營。

陳亞男表示，「加入勤誠這十年，我尤其要感謝董事長陳美琪的強力支持，成為我最強的後盾，讓我具有廣闊及高層次的經營者視野，帶領勤誠走上永續發展之路。」