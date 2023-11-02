許多民眾習慣手洗貼身衣物，一名網友在臉書社團分享，前陣子換了一款老牌水晶肥皂洗內衣褲，覺得清潔力強，且有淡淡檸檬香，6塊199元，平均1塊30元出頭，總共能用一年以上，直呼CP值超高。貼文曝光後引起廣大討論，許多網友也讚好用，「白衣服都能洗得很乾淨」。

一名網友在「我愛全聯-好物老實說」社團發文表示，平時習慣手洗貼身衣物，前陣子聽媽媽推薦，換了一款老牌子的水晶肥皂，使用後發現清潔力很夠，而且還有淡淡檸檬香，重點是價格非常便宜，6塊199元，至少可以洗一年以上。

貼文曝光引起許多討論，用過的網友也大推，「水晶肥皂好用、便宜又天然」、「真的超好用，但是漲超多，以前4顆不用100欸」、「我手洗衣物也是用這個，好像洗了一輩子那麼久」、「從小就用這個洗衣服，白衣服都能洗得很乾淨」、「之前衣服不小心染色，用各種方法都救不回，後來把衣服丟到鍋子煮，裡面加水晶肥皂，染色的地方就漸漸恢復了。」

不過清潔力太強也有缺點，有網友直言「每次用完後手都變得乾乾澀澀的」。