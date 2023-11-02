新北市7月間驚傳逆子弒母後斬首的人倫慘劇！59歲連姓男子僅因84歲老母責問一句「為何未外出工作？」，憤而掐住老母脖子出血，舌骨斷裂，再持2把菜刀連砍老母頸部，並砍下老母頭顱，母親死狀甚慘，台北地檢署2日依殺害直系血親尊親屬罪起訴連男。本案為北檢起訴的第6件國民法官審理案件。

7月4日，警方獲報，下午1時55分新店區某巷內有民眾發現某戶民宅內1名男子雙手沾血倒地，警方立即派員到場破門，進屋赫見84歲婦人倒臥客廳，頭、頸分離慘死，一旁有2把菜刀，凶嫌老婦兒子59歲連姓男子呆坐沙發上，警方現場逮捕帶回偵訊。

警方封鎖現場勘驗，見血跡集中在客廳地板及沙發，研判客廳就是凶案現場，另死者頸部傷勢切口凌亂，身體其他部位並無傷口，懷疑連男下重手亂刀連砍母親頸部，直到頭頸分離。

警方調查，死者有5名子女，連男排行老三，目前與妻子、女兒及母親同住，是精神照護個案，近年狀況穩定無異狀，與家人相處和睦正常。平日連男在餐廳任職洗碗工，今天餐廳例休，妻女外出上班、上課，故家中僅剩母子2人，致兒子犯下弒母惡行。

檢方起訴指出，連男因母親責問「為何沒有未出工作？」因而心生不滿，先用手緊掐母親脖子，致母親頸部出血，甚至舌骨斷裂，連男再自廚房拿出2把菜刀砍斷母親頭顱，致母親身首異處死亡。

新北市衛生局說，個案是目前精神照護個案，近年因狀況穩定無異狀，由衛生所每年訪視一次。最近一次訪視在去年9月，家人表示個案持續就醫、社區適應穩定、無精神症狀表現。

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