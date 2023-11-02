57歲董至成2020年和前妻羅若云（Theresa）結束19年婚姻，近日董至成被拍到有第二春，對象是有G級上圍的網紅「甜心Q匠」，兩人年齡相差28歲，董至成受訪還曾說「體力還OK」。未料近日他上節目突然宣布跟小Q不算是交往，自嘲他的緋聞不是「喜事」而是「醜聞」，更表示其實認識對方是希望她幫他介紹新女友，但現在還沒找到。

董至成最近上《命運好好玩》，被何篤霖道賀最近有新歡，他則表示當時沒想到會被拍到，自己只是想炒熱社群網站人氣，才去跟小Q出遊照打卡，他形容小Q只是他的「紅粉知己」，私下常請小Q幫他介紹新對象，但不需要太年輕的，並表示自己兒子都19歲了，他若再找個20歲出頭的新女友，「這算什麼呢」。

董至成和前妻Theresa3年前離婚。（圖／中時資料照片）

董至成強調，自己是希望新女友年齡大概是35到40歲之間，希望對方成熟、懂事，還吐槽小Q最近很忙，說要介紹新對象都沒介紹給他，引來陳亞蘭笑說可以撮合他和節目的美女老師認識。話鋒一轉，董至成說剛剛聽完賴世雄老師的浪漫愛情故事後，「我就覺得我到60幾歲再找到真愛也不晚」。

【命運好好玩】一輩子注定沒桃花的命格！75歲英語教父梅開二度閃婚軍中校花！驚爆秘戀大奶女優！董至成親曝真相太驚人？癡情男子漢的手面相！2023.10.30

聞此，節目裡的李玉珮老師表示，董至成的命盤明年紅鸞星動，桃花不斷，64到73歲之間運氣不錯，在那個時間點上可以遇到真命天女，董至成也說自己如果未來遇到新對象，想再婚也不會辦婚禮了，可能兩人私下登記結婚就好，認為兩人相處得來、認定彼此比較重要，李玉珮老師還觀察到董至成跟前妻很有緣份，表示董至成可能還愛著對方，未來若是復合也不無可能。

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