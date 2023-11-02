一名女網友分享，小時候常喝一款古早味甜湯，網傳可以舒緩感冒，但長大後卻越來越少看到，經過調查發現多是北部人才知道這款甜湯，尤其是阿嬤家在宜蘭的朋友，最近她在一間早餐店意外發現了令人懷念的「太白粉甜湯」，QQ彈彈的很好吃，引起網友討論。

一名女網友在Dcard上分享，突然很懷念一款古早味「太白粉甜湯」，和朋友討論以後，意外發現很多人都不知道這款甜湯，為此她還發IG限時動態調查，結果發現知道這款甜湯的多是北部人，且以宜蘭人最多，要不然就是阿嬤家在宜蘭的朋友。

女網友表示，據說早年物質比較不豐裕，沒什麼零食選擇，因為食材及做法簡單，家中長輩都會自製來哄小孩吃；或是在寒冬的夜晚，泡上一碗熱熱的甜湯，暖一下身體。甚至還有人傳說這款甜湯可以降火氣、舒緩小感冒。

女網友指出，最近她在一間早餐店發現太白粉甜湯，老闆將太白粉弄得比較固態，不規則的形狀看起來蠻療癒的，吃起來QQ彈彈的，本身沒什麼味道，但加糖水以後蠻好吃，而且吃完非常有飽足感，但因為整碗都是澱粉、熱量很高，所以吃小小一碗就好。

貼文引起網友討論，意外釣出一票宜蘭人。「宜蘭人來了，小時候我阿嬤就是煮這個太白粉甜湯給我吃，我對這個印象很深刻」、「太白粉甜湯我有印象耶！老媽是宜蘭人」、「宜蘭人來了，很常吃這個，到台北讀書比較少看到，回宜蘭必吃」、「高雄人路過，小時候媽媽會用黑糖加太白粉攪一攪，放涼之後冰冰箱，不錯吃，媽媽也說是降火祕方」、「爸爸是宜蘭人，問了也知道欸」。