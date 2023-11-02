55歲傳奇歌后席琳狄翁（Céline Dion）被譽為全球最暢銷女歌手，鐵達尼號的主題曲成為她的知名作品之一，但去年她傳出罹患罕病「僵硬人症候群」，只好將演唱會延期至2024年，令許多歌迷擔心不已。不過她近期病況似乎好轉，罕現身賭城拉斯維加斯看冰球比賽，這是她消失近3年半後首度公開露面。

2019年席琳狄翁原本在加拿大魁北克開唱第1場「勇氣世界巡迴演唱會」（Courage World Tour），2020年3月現身紐約準備去紐澤西州的紐華克演唱，沒想到竟成她最後一次公開露面。2022年年底傳出席琳狄翁確診罹患罕見疾病「僵硬人症候群」，今年5月席琳狄翁在個人社群平台證實自己確實健康狀況不佳，演唱會而將因此延期。

Quand des emblèmes du Québec se rencontrent à Las Vegas...@celinedion 🤝 Habs#GoHabsGo pic.twitter.com/VUodJPWPDx — Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) October 31, 2023

據外媒《TMZ》報導，休養許久的席琳狄翁最近罕見露面，她帶著22歲兒子雷內查爾斯與13歲雙胞胎尼爾森和艾迪，在拉斯維加斯的「T-Mobile」巨蛋體育館看「蒙特婁加拿大人」和「維加斯黃金騎士」的冰球隊比賽，雖然席琳狄翁支持的球隊輸了，但她還是到後台鼓勵球隊教練、球員表示：「大家保持健康強壯，全力以赴！」

My boys & I had such a fun time visiting with the @CanadiensMTL after their hockey game with @GoldenKnights in Vegas Monday night.They played so well, what a game!!Thank you for meeting us after the game, guys!That was memorable for all of us.Have a great season! - Celine xx... pic.twitter.com/dUqvWTxUO2 — Celine Dion (@celinedion) November 2, 2023

影片中的席琳狄身材比以往圓潤一些，神態與氣色看起來健康許多，雖然她還沒透露病況以及復出時間，她拜訪球隊的影片曝光後，讓許多粉絲放心不少，盼她能好好休息，以身體健康為優先。