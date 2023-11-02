可愛的大貓熊是大陸最具特色的外交大使，其所創造的外交軟實力、經濟價值無人能敵，日媒揭露，大陸靠著這些大貓熊們，多年來淨賺獲利超過2.8億美元（約新台幣91.7億元），租借費用外加養育成本高，讓歐美各大動物園吃不消，紛紛將貓熊送回出生地，各國養育成本則損失了近3億美元。

《日經亞洲》報導，大陸「貓熊外交」（Panda Diplomacy）租借合約主要條件包括，大貓熊一次租一對，每對1年租金高達100萬美元（約台幣3275萬元），如果大貓熊在租賃協議期間死亡，陸方更要求賠償50萬美元（約新台幣1650萬元）至100萬美元。這些昂貴的費用成為大陸重要的外匯收入之一。

統計資料顯示，北京政府自2014年以來，已向海外派遣了21隻大貓熊，平均租賃期間從先前的10年延長至15年，而「貓熊外交」讓各國損失了近3億美元，

以芬蘭動物園為例，該動物園執行長Arja Väliaho說，養育大貓熊每年的總費用高達150萬歐元（約新台幣5150萬元），如此驚人的開銷讓他們無力飼養大貓熊，該租賃合約為15年，目前也只過了5年。

除了芬蘭考慮送貓熊回國，美國華府國家動物園3隻大貓熊，11月中旬也將歸還大陸，境內其他動物園也將相繼送回大陸。 英國愛丁堡動物園也準備在今年底前將一對大貓熊送回大陸。