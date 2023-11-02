以色列昨天和今天空襲加薩走廊賈巴利亞（Jabalia）難民營，巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」當局媒體辦公室說，以軍兩波空襲造成至少195名巴勒斯坦人喪生，包括多名人質。

路透社報導，哈瑪斯（Hamas）當局媒體辦公室在聲明中說，瓦礫堆下仍有約120人失蹤，至少777人受傷。

以色列表示，昨天的空襲行動擊斃哈瑪斯指揮官畢雅里（Ibrahim Biari），並形容他是10月7日突襲以色列事件的元凶。

以色列軍方還說，以軍戰機今天「根據精確情報」攻擊賈巴利亞難民營的哈瑪斯指揮及控制中心，擊斃哈瑪斯反戰車飛彈單位指揮官阿薩爾（Muhammad A'sar）。

以色列聲明說：「哈瑪斯故意在民用建築下方、周圍和內部建造恐怖基礎設施，蓄意危及加薩平民。」

法新社報導，哈瑪斯說，以色列昨天空襲賈巴利亞難民營造成7名人質喪命，其中3人持外國護照。法新社無法獨立證實這番說法，以色列官員目前未對此置評。

哈瑪斯武裝分子在10月7日突襲以色列，並擄走約240人作為人質。（譯者：盧映孜/核稿：李佩珊）1121102