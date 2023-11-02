曾獲5座金鐘獎的導演陳慧翎，罹患子宮頸癌多年，昨（1）日不幸病逝，享年48歲。她生前曾執導《下一站，幸福》、《你的孩子不是你的孩子》等知名戲劇，而《媽，別鬧了！》成為其遺作。由於此疾病早期無明顯症狀，醫師指出，若為多重性伴侶、免疫功能低下、有子宮頸癌家族病史及18歲前有性經驗，皆屬於高危險族群，最好每年進行子宮頸抹片檢查。另外，在飲食方面，要避免高升糖負荷、高脂飲食和限制紅肉攝取，皆能助遠離患病風險。

衛福部國健署指出，子宮頸癌目前是國內婦女癌症發生率的第一位，可以說是婦女健康的隱形殺手。對此，新竹國泰醫院婦產科主治醫師張瑜芹在其個人粉專指出，子宮頸抹片能有效篩檢出是否有出現細胞病變的情況，由該檢查所發現的病變，有97.3％是癌前病變或早期子宮頸癌（0～1期）。唯有及早治療才能增加存活率，並增加保留生育能力的可能。

談及子宮頸癌的高風險族群，張瑜芹表示，根據美國婦產科協會（ACOG）建議，21歲開始即可進行子宮頸抹片檢查，若為多重性伴侶、免疫功能低下、有子宮頸癌家族病史及18歲前有性經驗等，皆屬於高風險指標，可考慮從21歲起開始每年檢查1次。此外，30歲以上女性，由政府補助每年可免費檢查1次，檢查項目包含，子宮頸抹片採樣、骨盆腔檢查及子宮頸細胞病理檢驗。

營養師廖余姍補充，子宮頸癌是慢性漸進，有時在人類乳突病毒（HPV病毒）感染後10～20年的時間才進展為子宮頸癌，所以任何有性生活經驗或停經者，仍須定期抹片檢查。

想遠離子宮頸癌的發生，廖余姍提到，飲食上要避免高升糖負荷、高脂飲食、限制紅肉攝取，尤其是高脂肉及其加工品，以及高鹽、鹽漬食物等。應多攝取全穀類食物，如糙米、藜麥、燕麥；以及含大量豐富色彩的蔬菜水果，建議女性每天吃7份蔬果、補充發酵食物增加消化道益生菌（納豆、無糖希臘優格、補充益生菌等）。

除了飲食要注意外，廖余姍強調，維持理想體重、良好睡眠品質也很重要。她提醒，由於子宮頸癌患者常是沒有症狀的，通常要到變成侵犯性的子宮頸癌時症狀才會顯現出來。大部份最常見的症狀是性交後出血，陰道不正常的出血，以及惡臭的陰道分泌物，務必謹慎看待。