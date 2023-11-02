市場賣的散蛋外殼難免會沾有雞屎等髒汙，虎尾高級農工職業學校畜產保健科教師陳瑞南指出，清洗蛋殼最好不要浸泡或用冷水，恐讓微生物和細菌經由蛋殼上的氣孔進入蛋內，可視表面髒汙面積，決定刷洗工具，面積小可用鋼刷或抹布；面積大可用氯酸鈉、四級銨化合物清潔或溫水沖洗。

據《健康2.0》報導，陳瑞楠表示，民眾要食用雞蛋前，發現蛋殼沾有雞糞便，可先觀察汙染面積，再決定刷洗的工具，若屬於小範圍可用鋼刷輕刷或乾淨抹布清洗。

陳瑞楠指出，蛋殼表面汙染面積範圍較大，可選用氯酸鈉或四級銨化合物清潔，若手邊沒這兩款洗劑，也可使用清水清潔。但要注意水溫，千萬不可使用冷水或浸泡在水中，因蛋殼表面有非常多的氣孔，雖然蛋有角皮層，仍有可能讓微生物和細菌經由蛋殼上的小氣孔進入蛋內，建議以溫水沖洗為佳。

陳瑞楠也建議，購買散蛋可挑選蛋殼完整、乾淨無髒汙，返家後可用乾淨軟布擦拭，再放進冰箱冷藏，要食用時再水洗即可。