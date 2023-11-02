今（2）日是觀世音菩薩出家日（農曆9月19日），不少信眾會至廟裡拜拜。命理師柯柏成表示，今年觀世音菩薩出家日正好遇甲子旬的天恩日，除了祈福外，還要多說好話及布施，事後要記得迴向，能獲觀世音菩薩的恩澤，種下福報。

命理師柯柏成在臉書提到，今年觀世音菩薩出家日為陽曆11月2日，正好遇甲子旬的天恩日，傳說這一天都會下雨，而天恩日是上天施恩德澤予民之日，所以最適合擇人任事、獎賞部屬、救濟貧困、布政施事、為民與利除害。

而以個人能力所及，今日要多說好話，或將財布施至社福機構，事後記得要迴向，因上合天心，能夠獲得觀世音菩薩的加倍恩澤，種下無邊的福報。唸迴向文時，最重要的就是保持誠信和真誠，將心意傳達給眾生，並專注於迴向的目標，才能發揮最大功德。

柯柏成進一步表示，觀世音菩薩出家日適合祈求愛情及家庭美滿，選擇到浪漫的環境，例如去公園散步、氣氛較好的餐廳、咖啡館等，與伴侶享受這個日子，多花時間相處很重要，另外由於又逢天恩日，因此也適合表達感恩之情，利用這一天感謝生活中幫助、支持或教育過自己的人，無論送禮或電話聯絡都可以，好運也會跟著來臨。