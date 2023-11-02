去年自北市殯葬處退休並選上里長的前巡墓員陳健郎，在其任內涉嫌包庇妻子開設的一方禮儀公司，未舉發掘骨、修墓的違規喪家，並透過造墓業者邱垂港居間聯繫，由「一方」承攬葛姓喪家殯葬事宜，除使葛姓喪家免受至少3萬元違規裁罰，也圖利妻子公司取得喪葬生意；台北地檢署今（2日）依《貪汙治罪條例》圖利罪起訴陳、邱2人，並請求法院判決2人有期徒刑以上之刑，並依法宣告褫奪公權，並沒收或追徵不法所得。

據檢方調查，一方禮儀公司承攬葛姓喪家的合葬及修墓費用，共收費10萬7600元，扣除成本及朋分後，陳健郎、邱垂港各獲不法利益7800元、2萬元；而違規的葛姓喪家因此免受3萬元以上、15萬元以下的行政裁罰。

檢廉查出，陳健郎自2018年1月起與鄭姓妻子共同經營一方禮儀公司，並與邱垂港合作殯葬生意牟利；葛姓喪家因母親過世後，為使母親與早年辭世的父親合葬，未經合法申請，於2018年10月間重修父親的墓地，並將父母一同合葬於非屬公墓「龍崗墓園」。

而一方公司承攬葛姓喪家的修墓生意，陳明知葛姓喪家未事先申請修墓，仍包庇違規情事，使葛姓喪家免受違規裁罰。

根據《殯葬管理條例》規定，未獲起掘許可，不得起掘、遷葬，違者可裁罰3萬至15萬元罰鍰。巡墓員則負責舉發此類違規行為，會勘後視情節予以行政裁罰。