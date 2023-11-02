康乃爾大學（Cornell University）華裔男大生派屈克．戴（Patrick Dai）在網路留言，威脅「割喉、射殺、性侵、斬首」猶太人，引發學生恐慌。

美國常春藤名校康乃爾大學（Cornell University）華裔男大生派屈克．戴（Patrick Dai）在網路留言，威脅「割喉、射殺、性侵、斬首」猶太人，最重恐被判5年徒刑及25萬美元罰金（約新台幣809萬元）。美媒指出，戴生原本是資優生，以「美國優秀學者」殊榮入讀名校，不過入學一年後變調，罹患憂鬱症，父母認為他的行為可能和患病有關。

康乃爾大學（Cornell University）華裔男大生派屈克．戴（Patrick Dai）在網路留言，威脅「割喉、射殺、性侵、斬首」猶太人。

綜合美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）、英國廣播公司（BBC）、《紐約郵報》（New York Post）報導，康乃爾大學學生廣泛使用的網路平台「Greekrank」近期出現連串反猶激進貼文，這些貼文由帳號名為「哈瑪斯」（hamas）人士所寫，他威脅到學校主要提供猶太認證食物的西104學生食堂「開槍」，「刺傷、割喉」任何校內猶太男性，「性侵」猶太女性後將她們扔下懸崖，「斬首」猶太嬰兒，甚至威脅帶突擊步槍到校園射殺所有猶太人。

美國常春藤名校康乃爾大學（Cornell University）華裔男大生派屈克．戴（Patrick Dai）在網路留言，威脅「割喉、斬首」猶太人，引發猶太學生恐慌。（圖／路透社）

紐約州警方10月31日依循貼文IP位址到校外一處公寓逮捕發文者，並公布犯嫌身分為來自紐約州匹茲福特（Pittsford）、目前就讀大三的21歲男大生派屈克．戴，美媒指派屈克．戴為華裔美國人。

戴生遭聯邦調查局（FBI）指控利用通訊威脅殺害或傷害他人，若被定罪，最重可判5年徒刑及25萬美元罰金。不過紐約州長侯可（Kathy Hochul）昨（1）日表示，她希望戴生面臨最重懲罰，並且正在研究能否依循州法對他起訴。

戴生周三出庭時面無表情，他放棄保釋聽證會的權利，被勒令不得保釋，隨後交由美國法警拘留。

派屈克．戴（Patrick Dai）1日出庭。圖為他的母親全身包覆離開紐約州法庭。（圖／美聯社）

■戴生以「優秀學者」入讀名校 一年後變調

《紐約郵報》指出，戴生高中畢業時以該校5名「美國優秀學者」（National Merit Scholar）之一進入康乃爾大學修讀工程。據了解，「美國優秀學者」得主將獲得「美國優秀學生獎學金」，獲此殊榮須經過長達1年半、一共四輪競賽才能脫穎而出，堪稱「美國高中畢業生的重大榮譽」。

除此之外，他也12度獲得AP學術獎（AP Scholar）。

戴生進入大學後，曾擔任助教指導其他學生使用電腦程式語言MATLAB，並擔任學校科學奧林匹克競賽的後勤總監。

21-year-old Patrick Dai, 21, a junior at Cornell University, has been caught sending death threats to Jewish students at his school.



He was caught after an investigation by the Joint Terrorism Task Force and will now face charges in a federal court.



🇺🇸🇮🇱 pic.twitter.com/U59LDsYy4T — Visegrád 24 (@visegrad24) November 1, 2023

不過戴生父母表示，大一結束後一切變調，戴生在2021年罹患憂鬱症，「他告訴我們失去生活目標及動力…身為父母，我們試著給他更多的愛」。戴生後續休學2學期休養，但仍無法重拾生活動力。

戴生被逮捕前和父母失去聯繫，母親傳訊息都未回，「我妻子非常擔心他會自殺」，不過當他們抵達兒子住處時，戴生已被逮捕。

戴生父母認為，兒子因為罹患憂鬱症而無法好好地控制情緒，不認為他犯罪，強調兒子患病前是對社會有益的人，樂於幫助家人、同學。

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