美國常春藤名校康乃爾大學（Cornell University）華裔男大生派屈克．戴（Patrick Dai）在網路留言，威脅「割喉、射殺、性侵、斬首」猶太人，最重恐被判5年徒刑及25萬美元罰金（約新台幣809萬元）。美媒指出，戴生原本是資優生，以「美國優秀學者」殊榮入讀名校，不過入學一年後變調，罹患憂鬱症，父母認為他的行為可能和患病有關。
綜合美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）、英國廣播公司（BBC）、《紐約郵報》（New York Post）報導，康乃爾大學學生廣泛使用的網路平台「Greekrank」近期出現連串反猶激進貼文，這些貼文由帳號名為「哈瑪斯」（hamas）人士所寫，他威脅到學校主要提供猶太認證食物的西104學生食堂「開槍」，「刺傷、割喉」任何校內猶太男性，「性侵」猶太女性後將她們扔下懸崖，「斬首」猶太嬰兒，甚至威脅帶突擊步槍到校園射殺所有猶太人。
紐約州警方10月31日依循貼文IP位址到校外一處公寓逮捕發文者，並公布犯嫌身分為來自紐約州匹茲福特（Pittsford）、目前就讀大三的21歲男大生派屈克．戴，美媒指派屈克．戴為華裔美國人。
戴生遭聯邦調查局（FBI）指控利用通訊威脅殺害或傷害他人，若被定罪，最重可判5年徒刑及25萬美元罰金。不過紐約州長侯可（Kathy Hochul）昨（1）日表示，她希望戴生面臨最重懲罰，並且正在研究能否依循州法對他起訴。
戴生周三出庭時面無表情，他放棄保釋聽證會的權利，被勒令不得保釋，隨後交由美國法警拘留。
■戴生以「優秀學者」入讀名校 一年後變調
《紐約郵報》指出，戴生高中畢業時以該校5名「美國優秀學者」（National Merit Scholar）之一進入康乃爾大學修讀工程。據了解，「美國優秀學者」得主將獲得「美國優秀學生獎學金」，獲此殊榮須經過長達1年半、一共四輪競賽才能脫穎而出，堪稱「美國高中畢業生的重大榮譽」。
除此之外，他也12度獲得AP學術獎（AP Scholar）。
戴生進入大學後，曾擔任助教指導其他學生使用電腦程式語言MATLAB，並擔任學校科學奧林匹克競賽的後勤總監。
不過戴生父母表示，大一結束後一切變調，戴生在2021年罹患憂鬱症，「他告訴我們失去生活目標及動力…身為父母，我們試著給他更多的愛」。戴生後續休學2學期休養，但仍無法重拾生活動力。
戴生被逮捕前和父母失去聯繫，母親傳訊息都未回，「我妻子非常擔心他會自殺」，不過當他們抵達兒子住處時，戴生已被逮捕。
戴生父母認為，兒子因為罹患憂鬱症而無法好好地控制情緒，不認為他犯罪，強調兒子患病前是對社會有益的人，樂於幫助家人、同學。
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