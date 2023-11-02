駕駛驚見女子闖紅燈，還「大開雙手」做出嚇人姿勢讓他超傻眼。

用生命捍衛自己闖紅燈？有駕駛行經新北市中和區德光路時，見前方紅綠燈路口有位黑衣女子闖紅燈走在斑馬線上，便減緩速度向前並停下等女子通過，豈料，該女子竟突然轉身「大開雙手」做出嚇人姿勢，隨後在繼續往前通過路口；突然一舉的畫面也讓網友看傻眼表示「真好奇，即使紅燈行人還是有路權嗎？..現在社會到底怎麼了..違規的理直氣壯的」。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」分享1段19秒行車紀錄器影像，拍攝地點位於新北市中和區德光路，有駕駛行駛在該路段上，他遠遠發現前方紅綠燈路口有名穿著黑衣女子闖紅燈走在斑馬線上，於是降低車速等待女子通過。

豈料，該女突然一個轉身對著他「大開雙手」做出嚇人姿勢後，繼續往前通過路口，而駕駛見前方號誌已變紅燈，只好等待綠燈再通過；該頻道也在標題寫下「只要願意讓她闖完紅燈就會看到表演」。

對於路人女子突然的行為，網友紛紛留言表示「台灣人本交通的精神之一就是不注重行人規則，影片中的這位真的很臺灣人」、「真好奇，即使紅燈行人還是有路權嗎？..現在社會到底怎麼了..違規的理直氣壯的..警察也是愛抓不抓的..」、「用生命捍衛自己闖紅燈」、「把自己的路走窄的台灣人，闖紅燈把命闖沒了也是大有人在」。