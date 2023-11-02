從去年開始，全球進入升息循環，美國聯準會維持高利率環境，使得消費者的需求快速反轉，電動車也面臨嚴峻的銷售挑戰，從庫存天數來看，電動車的狀況比油車更慘，幾乎是油車的兩倍。

CNBC報導，汽車產業研究機構Cox Automotive數據顯示，今年初電動車與油車的庫存供應天數約為52天，但到現在電動車的天數激增，7月初曾一度衝到111天，10月則回落至97天，油車則落在52至58天不等。

庫存供應天數是衡量經銷商庫存車輛數量的方法，當庫存供應量為52天，代表如果汽車製造商今天停止生產汽車，還能銷售52天才會斷貨，時間越長代表庫存累積越多，顯示景氣相當低迷。

報導提到，美國電動車的銷售時間約是一年前的兩倍，但油車並沒有太大差異，許多業內人士將問題歸咎於高定價、收費擔憂及補貼限制等。

康乃狄克州汽車經銷商Jeff Aiosa雖認為電動車是未來趨勢，但他也提到，「由於大部分車主都在家中充電，人們對公共充電基礎設施感到擔憂，且依然非常擔心長途旅行會遇到的充電與續航問題。」