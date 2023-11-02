香港時裝界KOL出身、男星林皓霆傳出上個月30日離世的消息，經紀公司寰亞發聲明隨後也發出聲明死訊，表示他一直飽受情緒病煎熬，而與他情同家人的女星蔡穎恩不捨發聲，昨（1）日還強顏歡笑出席活動，令人心疼。

林皓霆日前才剛宣布，與蔡穎恩籌辦的網路時尚節目《衫P》定於11月4日在YouTube首播，節目近日還發出新聞稿，兩人更還稱因這次合作發展出超友誼關係，升格家人；如今林皓霆離世，蔡穎恩也悲痛寫下：「這是一個難以接受的事實，作為他親愛的家人和朋友，我們相信他已經到了一個自由和寧靜的地方，享受真正的快樂」，更不捨地說：「Charles 善良，單純而才華洋溢，也是我們心目中永遠風度翩翩的王子，他總是為身邊的人帶來歡樂和溫暖；我們將會深深懷念他」。

面對好友離世，蔡穎恩昨（1）日照常出席香水品牌活動，可見她穿著白色露肩長裙亮相，過程中雖不受訪，但仍停留在舞台2分鐘讓媒體拍照，不過面對鏡面帶微笑的她，仔細看可發現她雙眼明顯紅腫，看起來心情仍未平復。

林皓霆上月30日傳出倒在賓館不幸離世，現場還找到一封遺書；隨後寰亞藝人管理有限公司也證實林皓霆死訊，聲明中提到，林皓霆一直飽受情緒病煎熬「他一直以積極態度面對，突然傳來噩耗，家人和朋友一時間都難以接受。希望傳媒能夠給予空間，好讓家人先處理皓霆的後事及面對這艱難的時間，寰亞亦會盡全力向其家人和朋友提供一切協助」。

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