藝人趙正平（趙哥）2021年宣布離婚，結束6年婚姻，去年再次墜入愛河，認愛小22歲空姐女友，兩人感情穩定發展，日前上節目《單身行不行》時，除了透露自己的感情觀，更坦言雙方已有結婚共識。

趙正平上節目《單身行不行》，他談起19歲的初戀，當時第一次接觸女生，會臉紅心跳、不知所措，由於女方大他兩歲，讓他害羞表示：「帶我進入飛上雲端的那個世界」，把第一次獻給對方後，便有了結婚共度下半輩子的念頭，不過當時月薪只有一萬五，無法滿足對方需求，就在交往三個月後，發現女方已經有人開車接送，而他目睹這一幕時，坦言心痛到以淚洗面，花了三年時間才走出陰影。

趙正平接著與一名業務女經理交往5年，當時月薪雖然7、8萬，雖然有一半薪水要幫女友還卡債，不過他卻無怨無悔付出，沒想到提親時，雙方長輩沒談好導致破局，女友便開始沒來由冷暴力，他表示受不了這種氛圍，便搬到友人家避風頭，沒想到女友竟跑去公司大鬧，甚至指控他是渣男，讓他狠下心分手，只用2個垃圾袋裝好物品，就急忙離開愛巢。

趙正平坦言結束上一段婚姻後，覺得不會再遇到真愛，沒想到交往這任空姐女友後，發現對方與前幾任有明顯差異，不僅會和他的家人互動，還會主動約自己的雙親吃飯，讓他強調：「這不是真愛，什麼是真愛」，因此認定這個會結婚，被問及日子是否訂好? 趙正平表示還沒有，但強調彼此朝著這個方向前進，讓在場所有人直接獻上祝福。