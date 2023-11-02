台南市警局一名派出所長（A男），107年與A女登記結婚，但婚後雙方價值觀不合，時常發生爭執，彼此間的矛盾難以用溝通解決。不料，所長卻發現，妻子與B男逾越一般正常男女交往分際，且不倫關係持續中。所長萬念倶灰下提起離婚之訴，並請求損害賠償50萬元。

法院審理，所長主張，A女察覺我早已知道她與B男外遇，竟屢次向我所任職的督察單位，捏造不實內容檢舉，讓我感到不堪其擾，在工作時間之外，還要疲於奔波被訪談調查，還要寫職務報告證明清白。

所長說，A女行為已讓我斷送原該屬於我的升遷管道，曾多次制止她不理性行為，但A女不但沒有收斂，反倒是變本加厲，檢舉次數不但不減還反升，已明顯侵害我工作權。

A女辯稱：A男111年當所長不久後，就對我說，「應娶有公務人員身分之人為妻」，還嫌棄我公關能力不佳，此後，經常找不到A男，想好好相處也不可能，今年1月17日突然傳LINE給我，「妳別傻了！妳真的以為妳能瞞『他』過海嗎？妳當妓女也不為過？妳可以叫妳的男人出來面對？妳一直恐嚇我，讓我沒所長、沒工作，只因為妳已經老了，為何不出面說明」。

A女說，收到這封訊息後，A男便又吵又鬧要求答應離婚，還要淨身出戶，甚至打電話到我娘家無理取鬧，要求父母將我帶回娘家住，進而要求將我送去療養院，還欺騙我父母，相約共乘一部機車去溫泉區捉姦。

A女指控，雙方調解不成主因，是A男律師提出，要求我先認罪並賠償金錢，才能談調解，提出此條件毫無調解誠意。A男的指控都是斷章取義，他傷害我更多。我和B男沒發展不倫關係，侵權行為損害賠償案件已經上訴了。我不需要傷害恐嚇A男，也沒惡意檢舉他。我認為婚姻不是想結就結，想離就離，我不接受離婚。

法官審酌，A女與B男逾越一般正常男女交往分際，意見不合時，A女曾持剪刀刺傷、徒手毆打或以物品丟擲A男，並言語恐嚇，揚言要傷害A男，多次前往派出所騷擾詢問警員關於A男的狀況，並向察室惡意檢舉，導致最後A男轉調內勤，斷送升遷管道。

A女與B男互稱老公、老婆，多次到汽車旅館、溫泉區，逾越結交普通朋友等一般社交行為，破壞婚姻共同生活之圓滿安全及幸福之程度，已侵害A男配偶關係身分法益。

法官日前判決，A男請求判決離婚，於法有據，應予准許。A女與B男應連帶給付A男15萬元。可上訴。