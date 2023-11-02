高市郭姓男子誘拐12歲少女，在小學校門前、租屋處、車內到處做愛，還用手機錄下過程，一審判9年8月，郭男不服上訴，高雄高分院2日上午宣判，郭男部分罪證不足、應另行調查必要證據，改判8年2月，可上訴。

2022年5月間，郭男先與另一名14歲少女交往，兩人發生2次性行為，事後遭警方查獲，案件仍在偵辦期間，8月時郭男又與此案少女交往，11月至今年5月間，2人多次在某國小門口前、郭男屏東租屋處、車內等地方發生性行為32次，過程中郭男都會用手機錄下猥褻影像。

少女父親發現女兒屢屢鬧失蹤，報警後逮獲郭男，警方在郭男手機中發現18段性愛影片。依妨害性自主罪、兒少法等罪移送高雄地檢署偵查起訴。

一審高雄地院認定郭男觸犯32罪，其中18罪各處徒刑4年2月，另14罪則各處徒刑3年8月，併執行刑9年8月。

郭男不服上訴，高雄高分院上午宣判，合議庭認為，郭男部分犯行僅有警詢、偵訊、原審審理時的自白，依刑法規定，不得作為有罪判決的唯一依據，應調查其他必要證據，最後改判郭男8年2月，可上訴。