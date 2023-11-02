馬來西亞前首相納吉（Najib Razak）涉貪遭判12年徒刑，今年8月服刑屆滿週年，但他最近因高燒與嚴重喉嚨痛住院治療，確認感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。

新馬來西亞先驅報（New Malaysia Herald）、星洲日報報導，納吉目前在監獄服刑，但他10月31日因高燒與嚴重喉嚨痛住院治療。

報導說，醫院經過例行檢查後發現檢測結果是陽性，確認納吉感染COVID-19，目前情況穩定，在醫院隔離與治療。

納吉因從主權財富基金一馬發展公司（1MDB）旗下SRC國際公司轉出馬幣4200萬令吉（約新台幣2.8億元）到個人戶頭，於2020年7月遭判刑事背信、濫權和洗錢罪名成立。最高法院於2022年8月判決定讞，維持有期徒刑12年，納吉隨即被移往監獄服刑。

納吉今年8月服刑屆滿週年，他的臉書也有貼文傾訴心情，認為入獄已滿365天，但「仍被困在鐵窗後，睡在冰冷的水泥地」，自己持續遭迫害。（編輯：陳慧萍）1121102