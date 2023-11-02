43歲女星張柏芝2011年與謝霆鋒離婚後一度淡出螢光幕，2021年她參加《乘風破浪的姐姐》第二季，成功翻紅傳聞酬勞賺進上億，近來張柏芝仍馬不停蹄在各地工作，今年8月公司宣布她因「身體抱恙」暫時取消所有工作，港媒報導，網上因此傳出張柏芝罹癌消息，但據知她的公司已經駁斥，並採取行動蒐證，中止無聊謠言。

今年8月張柏芝突然病倒，工作室宣布她因身體狀況不得不取消當月所有雜誌、廣告、品牌活動、演唱會等計畫。康復後，張柏芝先到大陸開工，又到歐洲參加時裝周，從她工作室最近一期分享的影片看來，張柏芝到歐洲拍攝時，聲音沙啞幾乎失聲，但她仍敬業工作，沒想到此時她「躺著也中槍」，被網友捏造她罹癌的訊息，還引來許多人轉傳，對此，據《東網》報導，張柏芝的公司為了維護藝人名譽權已採取行動，盼能抑止假消息亂傳。

張柏芝和謝霆鋒離婚後，一人扛起照顧兩個兒子的責任，2018年她閃電宣布生下第三個兒子，但對另一半身分閉口不談，外界狂猜英國工程師緋聞男友Leo、大陸隱形富豪孫東海、65歲新加坡富商等，她仍懶得回應，而前夫謝霆鋒一度被點名有可能是三胎孩子的爸，但他已發聲明強調不是，「我亦只是Lucas和Quintus的爸爸」。

張柏芝與謝霆鋒離婚12年，主因依舊成謎，今年6月她上戀愛實境節目節目，以過來人嘉賓身分直指若男生勝負慾太強「非常扣分」，又表示如果一個男人非常計較輸贏，跟著對方過一輩子不會幸福，令人好奇是否暗指上段婚姻。