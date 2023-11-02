教育部體育署111年運動現況調查，台南人過重或肥胖比例居六都之冠，「六都最胖」讓不少台南人自嘲「美食之都，很難瘦」。台南市長黃偉哲表示，美食要適量吃，不要暴飲暴食，他擔任市長以來也胖了10公斤，趣稱「市長要帶頭減肥」，但他也認為，應從學校開始減少小胖子，社會就能減少大胖子。
根據體育署調查，台南超過43％民眾有「過胖」問題，且觀察往年紀錄，台南除了2021年輸給台中之外，近5年肥胖比例都居六都之首，調查出爐後，很多網友都說，「台南太多好吃的美食，怎麼可能瘦？」
黃偉哲上午受訪指出，健康城市有很多面向，台南學童齲齒率是六都最低，近視率也沒有比其他縣市高，針對肥胖問題，希望推動減肥成為全民運動，也會計畫發起減胖運動，減重最多者可提供獎金，相信「重賞之下必有減肥勇夫」。但他也說，這個指標是怎麼來的？「被貼上肥胖城市，真的不是很開心」。
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