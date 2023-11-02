為推動5G技術與藝術文化交匯，引領 5G科技時代的文化創新，宜蘭縣政府將於112年11月11日(週六)在中興文化創意園區-有料倉庫舉辦《5G 勁速時代．宜蘭敬好未來》文化科技產業國際論壇。這場論壇以「沉浸✕藝術✕未來」為核心主題，邀請來自德國及法國的指標藝術策展專家和影像工作者，分享5G文化科技的國際經驗，並將共同探討藉由5G科技帶動藝術展演新型態與地方特色產業轉型的無限可能性。

中興文創園區年度大型當代藝術展演「映像節」活動，重視科技應用對於藝術呈現所能帶給民眾的全新觀展體驗。（宜蘭縣政府提供）

本次論壇特別邀請國際講者分享5G科技應用在藝術文化領域的最新執行案例；來自德國的歐洲慕尼黑XR創作者實驗室主持人Astrid Kahmke將深入剖析《藝術創作者未來：空間 / 敘事 / 體驗設計的國際案例》，及法國Zorba聯合創辦人Guillaume De La Boulaye將分享《5G時代的創意造浪者：Zorba 如何重新演譯文化創意產業》的見解。將臺灣推向國際舞台的夢想動畫創辦人林家齊David Lin亦受邀分享《夢境現實：打造5G-MR沉浸式體感劇院嶄新體驗》的推展經驗。3場演講主題及內容精彩可期，將為與會者帶來前所未有的視覺和思想衝擊。

本次論壇邀請來自德國、法國的知名藝術策展人與台灣產業代表進行與談，探討科技、藝術和未來的交匯，汲取國內外先進經驗，帶動台灣產業轉型升級。（宜蘭縣政府提供）

本論壇最後一節，特別邀請臺灣科技產業代表─TAVAR協會孫志彬理事長擔任引言人，與三位講者針對「5G助攻：加速宜蘭文化科技產業發展及轉型契機」主題進行深度交流，探討導入5G科技應用能如何彰顯宜蘭在地產業文化特色，透過新的展覽體驗帶動更大的產業效益及轉型升級。

《5G 勁速時代。宜蘭敬好未來》文化科技產業國際論壇，邀集國內外知名產業代表分享世界最新5G科技應用案例，現場將提供即時同步口譯服務，確保出席人員全程順暢參與，能夠有深入的理解與良好的互動體驗。本論壇現已開放網路報名，限額200位，歡迎各界人士踴躍報名，報名連結：https://www.accupass.com/go/CultTech ，敬請儘早報名、以免向隅。