大陸近期推出多項拯救低迷房市的措施，青島大學財富管理研究院教授易憲容撰文稱，政府正在重構房地產市場發展的新模式，其中保障性住房的建設是重中之重，未來房地產市場若是一個以消費為主導的市場，就比較容易實現供求平衡以及健康發展。

大陸《環球時報》2日刊出易憲容專文指出，今年以來，大陸政府推出了一系列重大措施，特別是推出降低首付比例、降低按揭貸款利率、「認房不認貸」等政策，為支持房地產行業所做的努力正在發揮作用。他引述滙豐銀行CEO祈耀年（Noel Quinn）說法稱，「大陸房地產最糟糕的時期已經過去」。

但易憲容也表示，最近陸續公布的全國房地產數據顯示，無論是房價還是住房銷售方面仍然處於下行趨勢，這顯示房地產市場的信心恢復還需要時間。需要看到，中國房地產市場出現的重要轉變，會產生慣性，短時間內難以逆轉。

對此，易憲容提及大陸國務院常務會議8月25日審議通過的《關於規畫建設保障性住房的指導意見》，及10月30日至31日召開的大陸中央金融工作會議所提政策，就是大陸政府根據當前房地產市場的新形勢做出的，正在重構中國大陸房地產市場發展的新模式。

易憲容強調，大陸房地產市場發展新模式，是讓房地產市場回歸居住消費的本質，限制房地產的金融屬性。所以，未來房地產發展中，保障性住房的建設是重中之重，在保障城市弱勢居民的基本居住條件同時，也不失為拉動經濟增長的一條途徑。若大陸的保障性住房達到20％以上，住房建造量將是巨大的。

易憲容指出，針對目前房地產市場上的存量項目，只通過保交樓政策難以解決問題。或許可由國家牽頭成立類似於美國「兩房」的公司，按公允價值和淨資產來收購住房。「這樣既穩定房地產市場、防範金融市場風險、又能靈活處置當前房地產商手上的住房，增加保障性住房的供給」。

易憲容認為，房地產市場如果是一個以消費為主導的市場，那麼未來就比較容易實現供求平衡以及健康發展。「可以說，政府正在重構房地產發展的新模式，重整房地產利益關係，讓大陸房地產市場重新走向健康、永續發展之路。正是在這個意義上，大陸房地產市場最糟糕的時刻已經過去」。