國家運輸安全調查委員會主委林信得2日前往立法院備詢。（姚志平攝）

今年10月21日健全通運公司的遊覽車撞擊小轎車後再撞護欄，造成4死17傷，國家運輸安全調查委員會預計明年4月公布事實調查資料，2025年4月才完成最終調查報告。運安會主委林信得說，已建議交通部公布風評不好的遊覽車業者名單，讓消費者自行選擇。

運安會主委林信得。（陳祐誠攝）

10月21日健全遊覽車事故後，24日又發生新澳隧道砂石車追撞15車事故，造成1死11傷，接連大型車事故引起社會重視，運安會認為2案皆為第1及重大公路事故，依法展開調查。運安會預估，明年會發布事實資料報告，2025年完成最終調查報告。

林信得表示，遊覽車、砂石車事故，現在都已啟動調查，因在調查中不便說明案情。

林說，若涉及疲勞駕駛或違規慣犯，運安會已向交通部建議，對於風評不好、駕駛常超速違規等遊覽車業者，將來應公布名單，當資訊公布在網路上，民眾想去租車就時會看到它有不良紀錄，由消費者自行去判斷。