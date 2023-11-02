桃園市議員凌濤2日總質詢提到，3家SRF（固態燃料棒）發電廠要進駐桃科引發強烈反彈，他直指2020年底鄭文燦跟經濟部長王美花一場會議讓政策大轉彎，批鄭文燦當年4月的修法加嚴桃科土管規定根本是打假球，質疑人謀不臧要送檢調，他提到市府下周一要再和經濟部討論研議是否要撤案或廢止，呼籲面對經濟部卸責要站穩立場，按土管規則寸步不讓。市長張善政也允諾，若環保標準沒做到絕對不會讓業者繼續往下走，一定要落實最新最嚴格環保標準。

凌濤說，3家SRF廠要進駐桃科園區引發在地居民強烈反彈，醞釀11月到經濟部抗議，目前2家正在建廠，剩下1家尚未動工，他直指經發局2018年3度以SRF廠未符合桃科園區土管規定拒絕入園，2020年4月修訂加嚴要求汽電共生要以天然氣為燃料避免空汙，豈料當年底經濟部長王美花到桃園和時任市長鄭文燦開會後，就專案核准辦理，痛批增修的土管規定是在打假球，說好的天然氣呢？質疑人謀不臧要送檢調調查。

經發局長張誠坦言專案入園不符合常態，但自己不是鄭文燦沒辦法回答，會中要求SRF廠要取得再生能源許可，並要經經濟部來函建議專案入園才能後續處理，但廠商也要完成4承諾事項，預計下周一跟經濟部討論，面對民意反彈拆彈有撤案或廢止2途，但撤案要經發局或經濟部行政有瑕疵才能撤案，另外就是業者沒有達到承諾事項才能廢止，會嚴加把關。

環保局長陳世偉也提到，環境部也發現目前再生能源發電業標準可能不夠嚴謹，正在檢討修正草案加嚴空汙管制。

凌濤直指觀音大潭里煙囪密度冠全國，不僅有觀音生質能中心、觀音區大潭灰渣處理廠、還有全台灣最大的天然氣電廠大潭電廠，幾乎所有鄰避設施，通通往大潭塞，要求重新審視入園許可，若環保標準沒辦法符合規定、經濟部取消推薦入園後，就該嚴加把關，甚至直接拒絕還沒建廠的廠商進入，呼籲市府面對經濟部卸責時務必站穩立場，嚴守土管規則寸步不讓，科學理性直球對決。

張善政允諾，環保標準沒做到絕對不會讓業者繼續往下走，強調不管在任何地方、任何工廠，環保標準與時俱進，興建中的業者也要與時俱進，會再檢視確認業者能否達到標準，絕對會落實最新最嚴格的環保標準。