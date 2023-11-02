台股上周一度下探16,073點，回測萬六關卡，然政府基金在指數拉回時積極護盤，提供指數下檔支撐。觀察台股探底期間，ETF投資人發揮愈跌愈買的特性，包含高股息、市值型ETF規模均逆勢成長。據統計，10月增胖速度最有感的台股ETF是國泰台灣領袖50(00922)，截至10/27，月增幅度逾7成，由新台幣52.5億元成長至新台幣89.4億元。法人表示，00922上市僅7個月，即躍升台股市值型ETF規模第6大，且基金持股符合「大市值+低碳轉型」前瞻性，後市相當看好。

國泰永續高股息(00878)基金經理人游日傑加碼分享存股心法，若將存股標的從100%高股息ETF，調整為高股息搭配市值型ETF，總報酬率有望提升近20%！據Bloomberg近十年數據顯示，將資金全數投入高股息ETF，總報酬率為184.82%、年化報酬率11.16%；若改將資金配置於高股息與市值型ETF各半，總報酬率將提高至200.74%、年化報酬率亦同步提升至11.77%。

而國內唯一「季配+永續+市值型」台股ETF，元大臺灣ESG永續ETF(00850)11月季配息公告出爐，未來將在11月14日公告確定配息金額，11月16日除息，想參與配息的投資人，最晚在11月15日前買進並持有，配息發放日則在12月12日。

00850具備「季配+永續+市值型」特色，是少數成分股包含台積電等44檔台灣50成分股，且能提供季配收益的台股ETF。第四季以來，包含多檔AI概念股、今年一度上漲超過110%的電腦及週邊設備指數下跌11.6%，而台灣50指數表現持平，僅下跌0.9%，兩大權值股台積電(2330)、聯發科(2454)分別上漲1.2%、14.6%，表現相對突出，顯示市值型ETF契機浮現。