手機App操作介面。（台北大學提供）

女性福音！ 台北大學用手機APP找出合適高跟鞋，獲紐倫堡發明展銀牌。

所有的愛美女性幾乎都喜歡穿高跟鞋，但穿著走路，容易引起不適或腳傷，時常帶來不便。為改善這項問題，台北大學資工系特聘教授林伯星與榮總復健科醫師李思慧合作，研發一款手機App，只要拿手機拍照，隨時隨地可運用AI技術，準確評估合適的最大鞋跟高度，改變過往須由復健科醫師進行耗時昂貴的診斷過程。這項創新發明日前也榮獲第75屆「德國紐倫堡國際發明展」（iENA）銀牌。

台北大學教授林伯星(左二)對德國評審解說發明技術。（台北大學提供）

林伯星所發明「利用人工智慧判斷高跟鞋合適高度範圍之手機應用程式評估系統」，是一款評估女性穿著高跟鞋時，可測出最大鞋跟高度的手機應用程式。

林伯星表示，對平常喜歡穿高跟鞋的女性來說，若穿著過高的高跟鞋，可能對健康造成不可逆轉的損害。這款應用程式展現的創新之處，在於讓用戶可以隨時隨地使用，不需要搭配特殊的量測平台與專業醫師協助，使用者只須自行操作手機，就可以獨立完成評估，透過這種簡單方便的操作，來準確找出適合穿著的最大鞋跟高度範圍，具有極高的準確性、實用性及便利性。

林伯星提到，這項研發成果不僅在第75屆德國紐倫堡國際發明展（iENA），拿到銀牌及泰國特別獎殊榮，也已完成手機App的製作，並取得中華民國發明專利及國際論文發表，之後仍持續收集數據、優化App，期待未來與有興趣的廠商合作。

林伯星說，由於高跟鞋市場龐大，目前市面上尚無此類產品來協助女性挑選合適高度的高跟鞋，這款App開發出來後，一般使用者、鞋廠、連鎖鞋店、網路電商皆是潛在的龐大客戶。

台北大學研發處說明，德國紐倫堡發明展是全球最大、歷史最悠久的發明展之一，於10月28日開幕，為期3天。展覽規模龐大，吸引來自世界各地的參展者和參觀者。德國政府在紐倫堡設立12個大型國際展覽館，成為全球工商界、貿易商、採購廠商及國際媒體的焦點。此次獲獎，不僅是對學校創新能力和科研實力的肯定，也代表著研發團隊在國際舞台上的傑出表現。