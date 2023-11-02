大陸一位爸爸分享，想讓兒子寫名字的時候少些筆劃，因此把孩子取名為「秦丶」，超罕見的漢字難倒所有人，引起網友熱烈討論，不少人笑說「以後可能連國文老師都不知道怎麼稱呼你兒子！」而這個字的正確讀音為「ㄓㄨˇ」，與「主」同音，「丶」的意思為讀書時斷句的符號。

綜合陸媒報導，大陸一位爸爸姓秦，替孩子取名的時候，想著要方便孩子書寫，最後竟然只寫了一撇「丶」，讓親朋好友全都看傻，紛紛猜測這是「一」字寫歪了，還是不小心沾到墨汁了。

而這個看似標點符號「頓號」的「丶」，其實也是一個漢字，根據教育部《重編國語辭典修訂本》網站，「丶」的正確讀音為「ㄓㄨˇ」，與「主」讀音相同。

「丶」的正確讀音與「主」相同。（圖／shutterstock）

超罕見的字引起網友論，「這竟然也是一個字，看完算是長知識了」、「孩子長大以後，怕是連國文老師都不知道怎麼喊他」、「這也算是一個字？」另有網友則佩服地說，家長的中文很好，多數人應該都沒有看過這個生僻字。