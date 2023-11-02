高雄市新興分局偵查隊1名李姓偵查佐涉嫌洩密，由高市警局自檢後呈報高雄地檢署指揮偵辦，經漏夜複訊後，昨日檢方聲押獲准，新興分局也立刻發訊息指將李一次記兩大過免職。不過，讓人意外的是，其實該名李姓偵查佐今年6月才獲高雄市警局模範警察，還上台接受表揚，但分局表示將「報請撤銷」。

41歲李姓偵查佐涉嫌不當利用警政系統、165反詐騙諮詢系統查詢個資，再提供給友人，該名友人因涉犯洗錢案，檢視證物時發現李警與他有頻繁聯絡。今年9月高雄地檢署接獲高雄市政府警察局自檢清查發現疑似員警洩密情事，立即指派檢察官指揮偵辦，1日前往新興分局和李員住家搜索，依刑法第132條洩漏國防以外之秘密罪、違反個人資料保護法等罪嫌送辦，經複訊後向高雄地方法院聲請羈押禁見獲准。

新興分局也火速發出訊息，表示依警察人員人事條例第31條及公務人員考績法第12條第3項之規定，將李姓偵查佐一次記二大過處分予以免職。

據悉，李姓偵查佐去年曾破獲以蔡姓主嫌為首的暴力討債集團案件，警方事後蒐證，將蔡男依恐嚇、妨害自由、毀損及傷害罪嫌逮捕移送偵辦，李姓偵查佐因提報蔡姓男子為治平對象，被記一大功，更於今年榮獲高雄市模範警察，今年6月高雄市政府警察局舉行警察節活動時，他還上台接受表揚，未料獲獎沒多久就遭鎖定涉嫌洩密。同仁透露，李姓偵查佐平時表現認真，爆發此件事後不少人都感到相當訝異，而分局表示模範警察也將「報請撤銷」。