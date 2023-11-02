美國職棒洛杉磯天使隊日籍球星大谷翔平近來成為熱門話題，即將成為自由球員的他，不僅球技精湛，且深受球迷的愛戴與喜愛，肩負SEIKO、BOSS等13家知名時尚精品的代言人，尤其大谷翔平首部紀錄片《大谷翔平：超越夢想》即將在11月17日上線播映，可預期大谷翔平的旋風即將席捲全球。

大谷翔平是當今最偉大的運動員之一，今年年球季總收入高達6500萬美元（約20億新台幣），一舉拿下美國職棒大聯盟的最高薪球員，有專家預估以他目前的身價，可以拿到7年5億美元以上的超級大合約，再創職棒生涯的新高峰，未來將持續在球場上不斷翻新各項史詩級紀錄。

大谷翔平是球壇相當罕見的投打雙修「二刀流」選手，既是投手也是優異的打者，加上他高大俊美的高顏值和優雅內歛的東方氣質，讓他圈粉無數，例如他會在休息區順手撿拾垃圾，或是投出指叉魔球讓對手出局時，向對手露出害羞抱歉的微笑，無不成功擄獲人心，讓他在IG擁有600萬粉絲，是美國職棒大聯盟人氣最旺、粉絲數最多的球員。

除此之外，大谷翔平的好人緣與天生的領袖氣質也令人激賞，在今年世界棒球經典賽上，他領軍的日本隊擊敗美國隊拿下冠軍，賽後他摘下自己的腕表致贈與他併肩作戰的紅雀隊外野手努特巴爾（Lars Nootbaar），還約定下一屆兩人再披上日本隊戰袍，謙遜有禮、真誠待人的個性表現無遺，而這只見證兩人情誼的腕表，正是大谷翔平代言的SEIKO腕表，這起「名表贈知己」的佳話，更在球壇蔚為美談。

大谷翔平代言SEIKO腕表近日主打Prospex系列潛水表，是品牌於1965年推出第一款潛水表以來，不斷開發新技術、功能和設計，追求精進完美的心血結晶，就如同大谷翔平從野球少年一路成為職棒巨星，不僅勤於磨練球技，還懂得用腦研究開發自己的潛能，最為人所熟知的是他以「曼陀羅思考法」來強化自己的棒球技能，以9宮格列出自己需要磨練的技能，再延伸出8個九宮格的技能逐步加強，才有今日的成積。

今年SEIKO全新登場的三款Prospex潛水表搭載全新研發的6R54機芯，且具備GMT功能和長達72小時的動力儲存，皆為1968年SEIKO經典作品的現代演繹版，GMT指針可以一小時為單位進行獨立設置，而不會干擾時分針，讓配戴者一眼就能看到第二時區的時間，具有200米的防水性能、高度清晰的Lumibrite夜光表盤和單向旋轉陶瓷表圈。

SEIKO Prospex綠色表盤SPB381J1潛水表，5萬1000元。（SEIKO提供）

SEIKO Prospex黑色表盤SPB383J1潛水表，5萬1000元。（SEIKO提供）

這三款Prospex潛水表有經典綠色、黑色表盤款，第三款水藍表盤款則是慶祝SEIKO創立110周年的限量款，冰藍色調的複雜紋理，靈感源自極地冰川，藉此向1960和70年代前往極地探險的冒險家和研究人員致敬，當時這些冒險家和研究人員即是配戴SEIKO腕表，隨表附贈一條100%由寶特瓶再生原料製成的可替換式編織表帶，藉此傳遞SEIKO對海洋生態保育的支持，表帶是以日本傳統「製紐」 (Seichu)編織技法製成。