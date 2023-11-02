西曼（右）揮出兩分炮。（美聯社）

艾沃迪投得跌跌撞撞，但都能力保不失。（美聯社）

陷入系列賽1比3落後的響尾蛇，儘管在2日的關鍵第5戰中多次站上得分大門口，始終敲不回分數，遊騎兵則在比賽後半段發威，9局上單局灌進4分決定勝負，最終遊騎兵5比0客場完封響尾蛇，奪下建隊63年以來首座世界大賽冠軍。

今年季後賽投得相當掙扎的響尾蛇強投蓋倫（Zac Gallen），總算拿出王牌表現，前5局只讓遊騎兵打者靠著保送站上過一次壘包，維持著無安打內容，反觀自家打線在前5局，每一局都有跑者進佔得點圈，但都被艾沃迪（Nathan Eovaldi）一一給化解。

響尾蛇久攻不下，遊騎兵7局上展現把握機會的能力，席格（Corey Seager）敲出了全隊第一支安打，菜鳥伊凡卡特（Evan Carter）二壘安打，讓遊騎兵站上二三壘，蓋佛（Mitch Garver）揮出中間方向安打，響尾蛇反倒是率先得分的一方，一出局後響尾蛇換上金克爾（Kevin Ginkel），沒有再擴大失分，遊騎兵取得1分領先。

8局上遊騎兵攻勢再起，1出局後藉由2保送加上安打攻佔滿壘，金克爾穩定下來連抓兩個出局數，只是遊騎兵棒子已經熱開，9局上連續3支安打，響尾蛇中外野手湯瑪斯（Alek Thomas）發生漏球守備失誤，西曼（Marcus Semien）不客氣揮出左外野方向兩分炮，單局打進4分將比賽定調。