曾子余（左起）、蔡黃汝、許孟哲、峮峮、吳怡霈、王仁甫、張靚靚、楊子儀、芳芸、孫協志。（中視提供）

孫協志、王仁甫、許孟哲、峮峮、蔡黃汝主持的中視《飢餓遊戲》，本周日（5日）的節目內容由孫協志和蔡黃汝擔任隊長，王仁甫、許孟哲、峮峮、吳怡霈、楊子儀、曾子余等人則是說出真心話選擇隊長。一心想選蔡黃汝的曾子余，竟把孫協志的大頭牌丟到地上，結果最終因為蔡黃汝隊伍人數太多，被釋出到孫協志隊伍，此舉讓孫協志氣惱，還主動跟製作人爭取「封殺」權限，「出道這麼多年總有一點權力吧，這集主持人加來賓，9個人就可以了」，說完還要曾子余帶著行李離場。

在選隊長時，許孟哲透露，「原本想選蔡黃汝，但心想跟花花很衝、會很累，而協志則會慢慢走、慢慢聊天，但會聊太多，也是很累，所以最後選花花」。同樣選蔡黃汝的還有峮峮，而且理由很簡單，「花花的體力跟男生差不多強，智力的話我們其他人可以補足，但因為我耳朵想要舒服一點」，許孟哲聽後笑說：「我們原因一樣。」

輪到王仁甫時，他先是搬出「協志一定很多人選」，結果被其他人覺得理由太官腔，沒想到進行選擇時，王仁甫又被抖出私下直指孫協志沒鬥志、 愛唸、消極，當分完隊，扣掉孫協志和蔡黃汝，另外三位主持人竟沒有人選跟孫協志一隊。

曾子余加入孫協志隊後，頻被檢討戰力，一開始先玩用腳頂水盆，他的腳卻一直抖，另一關要講台語讓民眾猜謎底，曾子余直呼不會講台語，換挑戰聞香找商品，他則自爆有鼻竇炎，嗅覺不靈，種種行徑讓隊友不禁懷疑他是間諜。蔡黃汝整隊則因為好勝心太強玩到卡關，檢討之後認為是「驕兵必敗」原理，所以決定要學孫協志走「喪志路線」，還意外理解孫協志為何在節目中一直抱持佛系玩法。

經過一整天錄影，孫協志竟發自內地說：「我很愛我的隊友們，我覺得他們很棒。」許孟哲聽完很受傷，直言過去從來聽過孫協志對他講過這種話，王仁甫也忍不住說，發現孫協志這一集中出現久違的笑容。《飢餓遊戲》每周日晚間8點在中視播出，隔周六晚間8點中天娛樂台播出。