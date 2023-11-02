桃園市龍潭區前天（10月31日）發生離奇命案，一名40歲蔡姓男子，因為朋友來到家裡作客，他竟拿出改造槍枝向友人炫耀並把玩，過程中聲稱槍枝不會擊發，二度作勢朝自己的腦袋扣板機，未料第2次子彈竟直接貫穿腦門當場鮮血直流斃命。

事發在10月31日下午，友人蘇姓男子帶著2個兒子到蔡男家中作客，閒談中蔡男開始炫耀自己有「好東西」，隨即拿出一把改造手槍坐在沙發上把玩，過程中他還說槍枝故障不會擊發，並二度把槍枝抵在作勢扣下板機，沒想到第2次子彈竟然真的擊發，並直接貫穿蔡男腦袋，當場鮮血直流。

蘇男及2名兒子見狀當場嚇傻，嚇得從沙發上彈起，2名少年也嚇到摀著臉縮在沙發上，3人錯愕好幾秒，隨即逃離現場。蔡男妻子聽到聲響後下樓，看到丈夫坐在沙發上滿頭鮮血，嚇得趕快叫救護車，警方接獲醫院通報有傷者疑似槍傷，而蔡男最後也宣告不治。

據了解，死者蔡男為竹聯幫虎堂桃園分會長，有傷害前科，他的臉書上有許多照片，也和統促黨總裁「白狼」張安樂有交情，兩人曾共同參加餐會並合照。友人蘇姓男子則是妨礙自由通緝犯，警方也循線將他緝捕歸案。

龍潭警方表示，在蔡姓男子家中搜出該支擊發的槍枝，除誤擊出的1發子彈外，內部已無其他子彈，目前正在清查死者槍枝來源。