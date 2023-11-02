哥倫比亞級潛艦首艦「哥倫比亞特區」號（USS District of Columbia、SSBN 826）鋪設龍骨

美國海軍雄心勃勃，計畫打造12艘武裝洲際彈道飛彈（ICBM）的哥倫比亞級（Columbia-class）潛艦，但如今可能會因超支2000萬美元（近6.5億台幣）——約佔預計成本的20%，而遭遇瓶頸。

據《歐亞時報》（The EurAsian Times）1日報導，美國國會預算處（CBO）在10月26日發布的海軍造船報告中說，計畫的1200億美元（近4兆台幣）新預算「反映出當前業界的狀況」。

如國會預算處所說的，哥倫比亞級潛艦首艦「哥倫比亞特區」號（USS District of Columbia、SSBN 826）的身價為175億美元（近5,670億台幣），比海軍原本估計的預算超出17 億美元（約550億台幣）。預算處進一步指出，首艦之後的 11 艘潛艦每艘將耗資92億美元（近3,000億台幣），比海軍預算多出 了15 億美元（近490億台幣）。

哥倫比亞級潛艦雖然會是美國空前龐大、技術最複雜的潛艦，但國會預算處強調，這款潛艦的成本可能會超出海軍和預算處的估計。 就在五角大廈和美國海軍已坦承，中方造船業出現大幅成長和擴張、中國艦隊軍艦數量不斷增加，加上印太區的緊張變本加厲，可能爆發衝突之際，卻出現了這些財務障礙。

目前中方有370艘艦艇，而美國有290艘。儘管中國海軍擁有更多艦艇，但分析家和官員廣泛認為，美國潛艦技術最先進，同時海軍的技術也比中國海軍高超。