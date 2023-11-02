「晶片戰爭」作者米勒（Chris Miller）昨在印度參加論壇示警，若大陸決定封鎖台灣，全球經濟恐損失數以兆計的美元。對此，外交部長吳釗燮今天表示，台灣在全球位居重要戰略位置，如果有愈來愈多人對這種情況有所了解，對於區域和平會有所幫助。

全球有過半貨運經過台灣海峽，90％以上高階晶片也在台灣生產，米勒昨天在印度論壇時表示，如果中國封鎖台灣，或以其他方式擾亂台灣半導體出貨，全球在前幾個季度內的損失估計將達數以兆計的美元，這對於政府和企業都是無法忽視的挑戰。

吳釗燮今天赴立法院外交及國防委員會備詢，會前接受媒體聯訪表示，台灣在全球居於重要的戰略位置，除了50％貨品經由台灣海峽，台灣也生產全世界最多的晶片，一旦供應鏈有所衝擊，全世界都會受到影響。

他說，這也是世界上有愈來愈多的重要國家的領袖，都在闡述台灣戰略位置的重要性，說台海和平對國際安全繁榮是不可或缺，如果有愈來愈多人對這種情況有所了解，對於區域和平會有所幫助。