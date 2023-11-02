在大陸各地一輪高頻率、大力道政策利多釋出後，多地市場情緒出現回落，「銀十」房地產市場修復動能稍顯不足，根據億翰智庫數據顯示，大陸百強房企中有約8成銷售表現較去年同期走衰，近6成降幅在20％以上；50家重點房企中，10月銷售均價較上年同期下降的也約有一半。

第三方研究機構克而瑞預判，11月市場供應或將低位回升，但整體成交或不容樂觀，熱點城市和熱銷項目個數都將持續減少。整體看市場修復仍有待核心城市的熱度傳導，房市還將面臨較長的調整期。

據克而瑞10月31日發佈銷售資料顯示，10月大陸百強房企實現銷售操盤金額4066.9億元（人民幣，下同），與2022年同期相比，降幅達到27.5％，保持在高位；較上月表現則有約0.6％上漲。但房企內部對銷售的單月改善感受並不深，多位內部人士坦言「10月表現比9月差好多」。

另根據億翰智庫數據則顯示，以全口徑計，約有5成百強房企10月單月銷售業績出現單月下滑，近兩成降幅在30％以上；TOP10中的保利發展、萬科、中海、建發、濱江環比也出現不同幅度下挫，最大降幅達15％以上。

根據第一財經報導，相較於2022年同期，房企10月的表現更顯慘澹。億翰智庫數據指出，百強房企中有約8成較去年同期下滑，近6成降幅在20％以上，既包括保利發展、建發、華發股份等國資背景房企，也有龍湖、濱江、美的置業、卓越等民營房企。其中不少TOP50房企的單月銷售額已跌至30億元以內。

實際上，大陸房市從下半年重回下行趨勢至今，百強房企的累計銷售額降幅持續擴大，從前7個月的不足5％，已擴大至如今12.8％，更有超過兩成房企的累計銷售額的年減幅仍在40％以上。