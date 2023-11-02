許姓男子不滿陳姓同事傳述他與已婚女子交往，前年他到南科台積電18廠工地找陳理論，持打石機鑽尾朝頭戴安全帽陳的頭部左側用力撞擊1下致死，最高法院考量許男犯後未能坦承犯行及與死者家屬達成和解，依傷害致人於死罪判刑8年定讞。

許男與陳男在2021年11月間都受僱於某家工程行，在台南市台積電18廠P7廠工地擔任作業員，許在2021年11月11日在工地，因不滿陳男傳述其與已婚女子交往之事，而持打石機鑽尾與陳男理論時，用打石機鑽尾朝頭戴安全帽之陳的頭部左側用力撞擊1下。

陳男受有頭部外傷合併腦出血與嚴重腦腫脹等傷害，經送醫急救後，仍因中樞神經衰竭，在同年11月14日死亡，經警據報到場處理，循線查得許男。

台南高分院審酌許男另有違反保護令、公共危險之前科，素行不良，僅因被害人傳述其與已婚女子交往之事，竟持打石機鑽尾毆擊被害人頭部一下，造成被害人受有前揭傷害，並進而導致死亡之結果，且犯後未能坦承犯行，又未與死者家屬達成和解，依傷害致人於死罪判刑8年，許不服提上訴，最高法院駁回確定。