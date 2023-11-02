當時拜登正在發表談話，現場有人大喊「作為一名拉比（rabbi,猶太教領袖和經師），我需要您立即呼籲停火」。

拜登對此表示，他理解與中東衝突有關的情緒。這對以色列人來說非常複雜，對穆斯林世界而言也極為複雜......我支持「兩國」解決方案，我從一開始就支持這個解決方案，但事實是，哈瑪斯是一個恐怖組織，一個徹頭徹尾的恐怖組織。

拜登並表示，我認為我們需要「暫停」（pause），但暫停的意思是讓囚禁的人（prisoners）有時間獲釋。

白宮之後澄清拜登指的是哈瑪斯在10月7日突襲以色列後所關押的「人質」，而非「囚犯」。這次襲擊造成1,400人死亡，逾200多人被綁架成為人質。

以色列發誓一定要消滅哈瑪斯，並對加薩發動猛烈的空襲與地面戰進行報復，而美國是以色列最大的支持者。

由哈瑪斯掌控的加薩地區衛生部表示，自10月7日以來，在這片狹窄的沿海飛地（enclave）至少有8,796名巴勒斯坦人死於以色列的攻擊，其中包括3,648名兒童。

稍早前以色列連續第二天對賈巴利亞（Jabalia）難民營發動攻擊，並宣稱再擊斃一名哈瑪斯指揮官。

聯合國人權事務高級專員在社群媒體X上發文表示，基於以色列空襲賈巴利亞難民營造成大量平民傷亡及其造成破壞的程度，我們高度關切這些不成比例的攻擊可能構成戰爭罪。