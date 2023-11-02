民眾黨不分區立委名單傳可能納入中國籍配偶徐春鶯，對此，內政部長林右昌表示，中華民國是自由民主的國家，每位中華民國的權力都該被保障，但國人有疑慮的是她一面拿著中華民國身分證享受台灣民主自由，口袋又藏著另外一張身分證，而那張身分證又代表是極權國家對台灣壓迫。

林右昌指出，柯文哲要提名徐春鶯擔任不分區立委，他有責任要跟2300萬老百姓說明清楚，最近大家也很關注副總統人選，也可以想想如果柯文哲提名徐春鶯擔任民眾黨的副總統或是總統參選人的課題，柯文哲應該跟老百姓說清楚。

另外，針對2024總統大選，境外勢力介入布局，林右昌說，包含檢警調、移民及國安單位都做好相關規劃，而警方也掌握各式各樣的介選手段，「我們已佈下天羅地網，請大家千萬不要以身試法。」

林右昌指出，選舉對台灣這個民主國家而言非常重要，所以避免任何賄選或破壞民主的行為是台灣2300萬人民共同的責任，「如何守護我們國家的制度，確保民主的遂行，這是大家最大的共同利益，反賄選或嚇阻境外勢力的介選，除警方努力外，也需要國人一同加油。」

林右昌表示，大陸介選的手段非常多，但警方都有所掌握，我們已經佈下天羅地網，請大家千萬不要以身試法，只要有相關行為，我們都會積極查處。他認為，這次大選對台灣未來民主發展非常重要，所以從今年上半年開始，包括檢警調、移民及國安各單位都已經做好相關規劃及準備，「我們要讓這次選舉，希望將境外介選的可能性降到最低。」