新竹市政府為活絡在地經濟，打造新竹代表性夜市，重啟樹林頭夜市營運，已在10月25、27日辦理試營運，市民熱情捧場給予支持，試營運兩日約湧入超過6萬人，昨（1）天正式開幕，營業時間為每週三、五，自下午17:00-23:00，市長高虹安也偕同產業發展處長許智堡、交通處長倪茂榮、民政處長施淑婷等市府同仁，在正式開幕當天親自和市民一起踅夜市，品嚐各種攤位銅板美食，逛文創攤位、聽音樂表演，親身體驗新型態的夜市文化。

高虹安表示，夜市為台灣特有的庶民經濟文化，樹林頭夜市今日開幕，這次回歸後設置攤位數量超過200攤販，包含餐車、文創市集，除了有大家熟悉的台灣或各國的美食小吃攤、套圈圈等遊戲攤外，還在樹林頭公園內增設文創市集區、藝文表演區，另外在現場也有設置打卡熱點，就是為了這次樹林頭夜市回歸，現場也可以看到非常多的民眾都很支持，期望添加藝文特色後，能帶給民眾充滿音樂、藝術、創意的夜市文化體驗。

市長高虹安偕市府同仁和市民一起踅夜市(圖/新竹市政府提供)

高虹安在開幕式後，也到地瓜球、吉拿棒、炸年糕等攤位購入美食品嘗，並分享自己喜歡的銅板小吃-米血糕，玩夜市的射氣球遊戲，歡迎市民朋友在晚秋舒適的天氣下，樓上揪樓下阿公揪阿嬤，左鄰右舍、親朋好友都一起來逛樹林頭夜市，走出戶外暫離網路世界，也減少網路被詐騙的機會，今日也邀請警察局來到夜市藝文區現場，在音樂中與民眾互動，解析詐騙手法，推廣反詐資訊，讓民眾逛夜市、吃美食、享受音樂的同時，也能學習到反詐知識。

產發處表示，過去曾因疫情等因素停辦大型夜市，但收到許多民眾意見希望可以重啟的聲音，市府即著手進行樹林頭夜市和後站夜市的重啟計畫，經與相關單位多次溝通協調後，樹林頭夜市在今日開幕，夜市內規劃除了傳統夜市區，也包含造型餐車區、文創攤位區、藝文表演區。

產發處說明，為提升樹林頭夜市整體消費品質，輔導夜市進駐攤商申請行動支付功能，並制定營業規範，如美食攤位應配備油煙處理設備，現場也規劃統一洗滌區設置油水分離廚餘回收機設備並禁止攤商將廢水直接倒入排水溝，配合中央政策全面禁用塑膠杯減少廢棄物，另外也要求垃圾強制分類及擴大清潔人員巡邏周邊區域環境清潔，市府衛生局也將派員不定期稽查衛生、噪音、食安等，確保夜市對周圍環境及顧客的影響降至最低，以提升夜市形象。

樹林頭夜市人潮(圖/新竹市政府提供)

產發處指出，藉由兩日試營運的意見回饋，今天正式營運，預計加派義交和服務人員，並在周邊重要路口設置改道牌面，提醒通過性車流提早改道；為提供足夠機車停車空間，市府將樹林頭大客車停車區、樹林頭公園入口前汽車停車區、夜市後方空地等3處作為臨時機車停車區。

產發處提醒，前往樹林頭夜市的市民朋友，因樹林頭夜市周邊無大型公有汽車停車場，周邊路邊汽車停車格相當有限，為了節省市民朋友的寶貴時間，建議搭乘大眾運輸工具（藍15區公車至樹林頭站下車）或騎乘機車前往夜市，並請依照現場工作人員引導停放。

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