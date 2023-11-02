台南張姓男子今年5月遭控在外交部官方臉書粉專留言「必須將吳釗燮全家老小全部滅門殆盡，1個活口都不能留，以免禍害台灣」等聳動文字，檢調鎖定張男涉案並以恐嚇罪嫌起訴，但台南地院法官認為案發時查無張男IP登入位置，不排除臉書帳號遭他人盜用，判張無罪。

外交部臉書粉專今年5月出現威脅外交部長吳釗燮的死亡威脅，調查局鎖定張姓男子涉案，因涉案情節重大，張男遭限制出境、出海，其2名未成年子女欲出國暑假遊學，向法院聲請解除限制出境、出海，但遭駁回。

張男雖否認犯行，但相關證據顯示傳送外交部官方臉書粉專恐嚇留言出於張男的筆電，連結手機號碼也是張所使用手機，該篇恐嚇留言確有極大可能為張所為，或極可能有與張關係密切共犯存在。不過，張男提出發票證明，稱案發時他並未在家使用電腦，手機也未登入臉書，不可能用家裡電腦發表恐嚇留言。

台南地院法官認為，張男手機基地台位置證明他在案發時不在家，而他的臉書帳號在案發當天只有兩次登入紀錄，分別是早上近7點和接近中午時，但恐嚇留言則發生在下午6點多，不能排除其臉書帳號遭盜用的可能，因此判處張男無罪。